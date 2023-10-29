Из Ливана выпустили 10 ракет по Израилю

По территории Израиля было запущено 10 ракет из Ливана. Об этом сообщает в Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Израильские военные сообщали о воздушной тревоге в прилегающем к ливанской границе регионе. После нее, по данным пресс-службы, было зафиксировано 10 пусков с территории Ливана по израильской территории. ЦАХАЛ ведет ответный огонь.

Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило об обстреле израильской пехоты у границы Ливана. «Хезболла» сообщила, что бойцы движения обнаружили подразделения израильской пехоты в окрестностях района Аль-Маликия.