Израиль обстрелял больницу в секторе Газа с 12 тысячами жителей

Израиль обстрелял больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

«Обстрелам подверглись восточная и южная стороны больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа», — сказано в сообщении.

До этого палестинский Красный полумесяц заявил, что в больницу пришло требование от израильских военных эвакуировать персонал и пациентов. Это связано с тем, что ЦАХАЛ намеревается нанести удары по медучреждению.

В здании больницы находятся 400 пациентов. Здесь также укрываются от израильских бомбардировок около 12 тысяч жителей Газы.