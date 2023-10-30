Израильская армия использовала токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа, сообщают источники издания Al Mayadeen.

По данным источников издания, отравляющее вещество использовали «в основных районах операции, в частности в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне».

При этом в Al Mayadeen не уточняется, о каком именно газе идёт речь.