Сводка Минобороны 29 октября: главное
Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 29 октября — в материале «Рамблера».
Купянское и Краснолиманское направление
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки противника возле сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Потери противника составили до 165-ти военнослужащих и два пикапа.
На Краснолиманском направлении российские войска отбили две атаки ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР); нанесли поражение противнику у Торского (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества.
Противник за сутки утратил до 70 солдат и офицеров, две боевые бронированные машины и два пикапа.
Донецкое и Южнодонецкое направление
На Донецком направлении «Южная» группировка войск нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Яковлевки.
Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. Также были поражены М777 и Д-30.
На Южно-Донецком направлении бойцы группировки «Восток» отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское. Кроме того, было нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Угледар и Водяное.
Противник утратил 130-ти военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.
Запорожское и Херсонское направление
На Запорожском направлении противник утратил до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».
Удары в 124 районах
Авиация, ракетные войска, артиллерия, дроны нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124-х районах.
Расчеты ПВО и операторы противодроновых устройств уничтожили за сутки 44 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожье.
Итоги с начала СВО
С 22 февраля 2022 года по 29 октября 2023 года было уничтожено 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14760 единиц специальной военной автомобильной техники.