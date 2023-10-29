Сводка Минобороны 29 октября: главное

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 29 октября — в материале «Рамблера».

Купянское и Краснолиманское направление

Видео дня

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки противника возле сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Потери противника составили до 165-ти военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении российские войска отбили две атаки ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР); нанесли поражение противнику у Торского (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества.

Противник за сутки утратил до 70 солдат и офицеров, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Донецкое и Южнодонецкое направление

На Донецком направлении «Южная» группировка войск нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Яковлевки.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. Также были поражены М777 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении бойцы группировки «Восток» отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское. Кроме того, было нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Угледар и Водяное.

Противник утратил 130-ти военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также гаубицу Д-20.

Запорожское и Херсонское направление

На Запорожском направлении противник утратил до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».

Удары в 124 районах

Авиация, ракетные войска, артиллерия, дроны нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124-х районах.

Расчеты ПВО и операторы противодроновых устройств уничтожили за сутки 44 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожье.

Итоги с начала СВО