Наблюдается критическое отставание ВСУ от ВС РФ в использование разнообразных беспилотных устройств, рассказала представитель Атлантического совета США Мелинда Харинг. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

«Украинцы сильно отстают от русских в использовании дронов», — подчеркнула Хардинг.

Сотрудница совета отметила, что украинцам не хватает запасных деталей для производства, модернизации и ремонта беспилотников. Кроме того, часть деталей для дронов попадает на Украину в неудовлетворительном состоянии.

Следующей важной проблемой в этой сфере, пояснила Хардинг, является отсутствие профессиональных операторов дронов, специалистов по их настройке и боевому применению.

Кроме того, резюмировала она, закупкой устройств и деталей для них на Украине занимаются волонтеры, централизованной системы и финансирования нет.

Напомним, что в СССР существовала мощная сеть кружков авиамоделирования, включающая в себя как региональные, так и общесоюзные подразделения.

В 1990-е годы система была утрачена, на фоне недостатка финансирования, в 2020-е годы - возрождена. В России удалось наладить производство дронов как заводское, на огромных промышленных площадках, так и частное.