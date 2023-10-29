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Две лодки ВСУ уничтожены под Херсоном

Две лодки ВСУ уничтожены на Херсонском направлении за прошедшие сутки в районе острова Алешкинский, сообщил ТАСС представитель оперативных служб региона. Также российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении.

Две лодки ВСУ уничтожены под Херсоном
© МО РФ

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка. Выведена из строя одна единица автомобильной техники, — рассказали в оперативных службах.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток ночами переправиться на левый берег Днепра и на острова в Херсонской области. По данным канала, опубликовавшего видео из региона, российская разведка отслеживает движение сил противника и передает координаты, по которым работают РСЗО и гаубицы. Минобороны данную ситуацию не комментировало.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр обречены. По его словам, у противника нет никаких возможностей для развития тактического успеха. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что ВСУ накопили на правом берегу много живой силы и техники.