Авианосец США заметили в Средиземном море по пути на Ближний Восток

Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" был замечен наблюдателями за судами и аналитиками разведки в Средиземном море после прохождения Гибралтарского пролива по пути на Ближний Восток. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков.

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Издание также опубликовало ряд фотографий "Эйзенхауэра" их соцсетей. В материале Stars and Stripes отмечается, что ВМС США не ответили на сообщение издания с просьбой подтвердить прибытие авианосца.

До этого член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что в палестинской организации уверены, что США играют ключевую роль в ведении боевых действий против сектора Газа, а именно — фактически руководят операциями.

24 октября в Центральном командовании Соединенных Штатов сообщили, эскадрилья истребителей четвертого поколения F-16 усилила военное присутствие США в регионе конфликта Израиля и Палестины.