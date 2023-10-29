Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

Нескольких пограничников Украины , служивших в Закарпатье, отправили на передовую фронта за инцидент с прослушиванием ими российской группы «Руки вверх!». Об этом рассказал начальник отдела кибербезопасности погранотряда Украины Руслан Сыровой, работающий на российские спецслужбы.

«Руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Сырового.

Он уточнил, что на передовой сейчас острая нехватка солдат, поэтому подобное наказание часто используется командованием, дабы восполнить дефицит армии. Кроме того, генералы не поощряли использование русского языка. Сослуживцы Сырового общались на украинском.