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Стало известно, на каком направлении ВСУ сконцентрировали свои силы

Боец добровольческого корпуса с позывным "Тасман" рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сфокусировали все силы на Клещеевском направлении.

Стало известно, на каком направлении ВСУ сконцентрировали свои силы
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"Враг сфокусировался и отдает все силы на Клещеевском направлении, пытается забрать Клещеевку и идти дальше, однако у противника очень высокие потери", - сказал "Тасман".

Он также сообщил о незамысловатой тактике боя, применяемую украинскими военнослужащими.

"Делают постоянные накаты, пытаются продвинуться вперед, "втупую" кидают пехоту, иногда при поддержке техники, которую удается уничтожать", - добавил собеседник агентства.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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До этого в Министерстве обороны России сообщали, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат.

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