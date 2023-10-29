Стало известно, на каком направлении ВСУ сконцентрировали свои силы

Боец добровольческого корпуса с позывным "Тасман" рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сфокусировали все силы на Клещеевском направлении.

© Газета.Ru

"Враг сфокусировался и отдает все силы на Клещеевском направлении, пытается забрать Клещеевку и идти дальше, однако у противника очень высокие потери", - сказал "Тасман".

Он также сообщил о незамысловатой тактике боя, применяемую украинскими военнослужащими.

"Делают постоянные накаты, пытаются продвинуться вперед, "втупую" кидают пехоту, иногда при поддержке техники, которую удается уничтожать", - добавил собеседник агентства.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).