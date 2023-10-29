Мобилизация: последние новости на сегодня 29 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 октября 2023, в материале «Рамблера».

Супруге мобилизованного ульяновца помогли получить выплаты на ребенка

В филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Ульяновске обратилась жительница Сурского района, мужа которой мобилизовали, сообщает mosaica.ru.

В настоящее время мужчина находится в зоне проведения специальной военной операции. Ребенку бойца исполнилось три уже после того, как мужчину призвали. При этом мать ребенка не успела вовремя подать документы на оформление положенных «детских» выплат.

Женщина при содействии социального координатора обратилась с заявлением в Социальный Фонд России. Семья мобилизованного уже получила положенную выплату.

Приморец в зоне СВО устранил наёмников из Грузии, Польши и Италии

Житель Приморского края, который является командиром мотострелкового взвода, лейтенант Тимофей Архипов отличился в зоне проведения специальной военной операции, сообщает prim.news.

По данным администрации Спасска-Дальнего, бойца представили к ордену Мужества. 28 июня мужчина ликвидировал шесть наемников из Грузии, Польши и Италии. Это произошло в ходе обороны села Приютное и освобождения захваченных противником территорий.

Лейтенант встретил группу людей в российской форме. Вместо отзыва на пароль он услышал тот же пароль с сильным польским акцентом. Наемники были уничтожены из гранатомёта.

Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов, сообщает издание «Взгляд».

Бойцу было 28 лет. Спортсмен выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. После окончания карьеры он работал тренером.