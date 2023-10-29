Спецоперация на Украине 29 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 октября 2023 года.

Российские минометчики уничтожили колонну машин ВСУ под Соледаром

Российские военнослужащие расчетом миномета «Василек» уничтожили автоколонну противника, сообщает «Москва 24».

Это произошло под Соледаром. Данный расчет миномета работает на этом участке фронта ежедневно и в круглосуточном режиме. Работу орудия корректируют при помощи беспилотного летательного аппарата.

«Василек» предназначен для поражения солдат противника, пехоты и легкой техники.

Российский военный рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

У бойцов Украины нет возможности перебросить тяжелую технику, поэтому противник использует тактику мясных «штурмов», сообщает «Лента.ру».

Украинские солдаты переправляются на лодках и катерах, так как другие доступные способы у них отсутствуют, в том числе — подойти на тяжелой технике.

Для преодоления Днепра Вооруженным силам Украины необходимо высадить пехоту, которая обеспечила бы безопасное налаживание понтонов, что дало бы возможность перебросить основные силы. Однако высадка таким количеством личного состава, чтобы обеспечить прорыв на каком-то из направлений, невозможна.

В США рассказали о новых угрозах для танков ВСУ со стороны России

Наращивание производства российских дронов-камикадзе может способствовать большим потерям украинских танков, сообщает news.ru со ссылкой на издание Forbes.

Группы беспилотных летательных аппаратов могут действовать очень эффективно, когда один из них обездвиживает бронированную машину, а затем остальные беспилотники ее уничтожают.

Неизбежные удары дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для танковых экипажей Украины.