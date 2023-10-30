В пригороде Днепропетровска слышны взрывы

Несколько взрывов раздались в городе Днепропетровск и его окрестностях, сообщает украинское издание «Зеркало недели». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Предупреждения об опасности с воздуха в ночь на 30 октября прозвучали в Николаевской области Украины, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем украинских властей.

В ночь на 29 октября взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщал заместитель главы областной администрации Сергей Тюрин. В это же время в регионе звучала воздушная тревога.