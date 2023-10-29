Американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале заявил, что Украина не может одержать победу в конфликте с Россией.

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По его словам, Киеву, поверившему в фантазии Запада, нечего противопоставить Москве.

"Все, чем Украина пыталась атаковать Россию, никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти", - пояснил журналист.

До этого командир группы БПЛА с позывным "Якут" говорил, что подразделения 1430-го полка ВС России уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley при атаке украинских бойцов.

Он рассказал, что подразделение отработало по целям, уничтожило два танка и два БМП с помощью FPV-дронов.