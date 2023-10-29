В Японии прокомментировали расширение операции в секторе Газа

Токио с большой обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг решения израильской армии расширить масштабы сухопутной операции в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Японии Ёко Камикаву.

По его словам, власти страны «пристально» следят за этим заявлением. Активная работа над скорейшим прекращением обострения и обеспечением условий для гуманитарной деятельности ведется в сотрудничестве с другими странами.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. Для подготовки израильские военные самолеты атакуют «подземные цели и объекты террористической инфраструктуры».