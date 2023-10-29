$93.22-0.3498.35-0.39

Минздрав Палестины раскрыл число погибших с начала войны с Израилем

В результате обстрелов и бомбардировок израильской армии по сектору Газа погибли более восемь тысяч палестинцев, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Минздрав Палестины раскрыл число погибших с начала войны с Израилем
© РИА Новости

По данным ведомства, за сутки количество жертв увеличилось более чем на 300 человек. Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших.

До этого палестинский Минздрав сообщал о пяти тысячах погибших и 15 тысячах раненых в Газе. Власти Израиля говорили о более 1,3 тыс. погибших. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян.

В Израиле высказались насчет продолжительности военной операции в Газе

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости