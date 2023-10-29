Минздрав Палестины раскрыл число погибших с начала войны с Израилем
В результате обстрелов и бомбардировок израильской армии по сектору Газа погибли более восемь тысяч палестинцев, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.
По данным ведомства, за сутки количество жертв увеличилось более чем на 300 человек. Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших.
До этого палестинский Минздрав сообщал о пяти тысячах погибших и 15 тысячах раненых в Газе. Власти Израиля говорили о более 1,3 тыс. погибших. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян.
Рамблер: главные новости