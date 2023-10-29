Минздрав Палестины раскрыл число погибших с начала войны с Израилем

В результате обстрелов и бомбардировок израильской армии по сектору Газа погибли более восемь тысяч палестинцев, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

По данным ведомства, за сутки количество жертв увеличилось более чем на 300 человек. Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших.