Украинский офицер заявил о тяжелой ситуации в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины каждый день несут большие потери, поэтому необходимо ужесточить мобилизацию в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на Страна.ua.

Как заявил командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук , на поле боя не хватает людей, а «солдаты заканчиваются, ежедневно». По его словам, «война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная».

Украинский офицер считает, что нет ничего плохого в том, что военкомы страны ловят призывников прямо на улице, так как эти люди «должны выполнять свои конституционные обязанности». Причем, по его словам, служить могут и женщины.