В США рассказали об угрозе российских дронов-камикадзе для ВСУ
Рост производства дронов-камикадзе в России может обернуться большими потерями для украинских танков, сообщает Forbes.
По данным издания, удары российских беспилотников делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для танковых экипажей Вооруженных сил Украины. Скопления дронов эффективны для уничтожения танков: один летательный аппарат обездвиживает бронированную машину, после чего остальные уничтожают ее.
В статье отмечается, что российские войска подбили еще два украинских танка «Леопард-2». Если так, то это будет пятая потеря этих машин за неделю.
Двухфунтовый FPV-дрон, сжимающий однофунтовую гранату, не является очень мощным противотанковым оружием, заявил Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник программы Европы, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований в США.
«FPV не всегда лучше другого оружия, поскольку не каждое попадание с FPV приводит к реальному убийству. Иногда требуется несколько ударов дрона с FPV, чтобы уничтожить цель, столь большую и хорошо защищенную, как танк, в то время как мощная противотанковая [ракета] может завершить работу одним попаданием», — сказал Бендетт.
Само собой разумеется, что чем больше дронов имеет армия, тем больше дронов она может позволить себе использовать против одной машины. За год решительных усилий РФ значительно расширила внутреннее производство небольших дронов, а также подготовил корпус квалифицированных операторов дронов. Как только будет создана промышленная и кадровая инфраструктура, военным будет легко увеличить численность беспилотников FPV.