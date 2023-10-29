В США рассказали об угрозе российских дронов-камикадзе для ВСУ

Рост производства дронов-камикадзе в России может обернуться большими потерями для украинских танков, сообщает Forbes.

По данным издания, удары российских беспилотников делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для танковых экипажей Вооруженных сил Украины. Скопления дронов эффективны для уничтожения танков: один летательный аппарат обездвиживает бронированную машину, после чего остальные уничтожают ее.

В статье отмечается, что российские войска подбили еще два украинских танка «Леопард-2». Если так, то это будет пятая потеря этих машин за неделю.

Двухфунтовый FPV-дрон, сжимающий однофунтовую гранату, не является очень мощным противотанковым оружием, заявил Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник программы Европы, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований в США.

«FPV не всегда лучше другого оружия, поскольку не каждое попадание с FPV приводит к реальному убийству. Иногда требуется несколько ударов дрона с FPV, чтобы уничтожить цель, столь большую и хорошо защищенную, как танк, в то время как мощная противотанковая [ракета] может завершить работу одним попаданием», — сказал Бендетт.