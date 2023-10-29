«Аллигаторы» поразили расположения живой силы и техники ВСУ

Российские Ка-52 уничтожают солдат и технику украинской армии, сообщают «Известия».

Это происходит в зоне проведения специальной военной операции. Как заявил один из бойцов, на данном вертолете так называемые глаза находятся в носовой и хвостовой части машины, это ультрафиолетовые пеленгаторы. Они «видят» само излучение, выпускаемое ракетами.

Как сообщил пилот, вернувшийся с задания, ударная группа поразила расположения живой силы и техники противника. Украинских солдат уничтожили прямым попаданием. Далее был сделан заход на другом направлении на уничтожение бронированной техники Вооруженных сил Украины управляемым вооружением. Было два попадания в две машины, которые загорелись. На отвороте сработал комплекс обороны.