Израиль совершил три авианалета на южные районы Ливана

Самолеты ВВС Израиля трижды наносили в воскресенье ракетные удары по населенным пунктам на юге Ливана. Как сообщило агентство Al Watania, рейды были совершены на поселки Бараашит, Рмейш и Ярун, откуда ранее произвели запуски управляемых ракет бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

Израильские самолеты дважды атаковали в середине дня ущелье Тейр-Харма и расположенный там поселок Йатыр. О последствиях налетов и жертвах среди мирных граждан сведений не поступило.

Ранее израильские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по местности Иклим-эт-Туффах, которая находится под контролем шиитских бойцов. Это уже вторая атака израильских ВВС на позиции "Хезболлах" за рекой Литани.