Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

Израиль обстреляли со стороны Ливана. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

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Пуски были зафиксированы с территории Ливана в сторону северной части Израиля, в районе Зарита. ЦАХАЛ ведет ответный огонь. Отмечается, что пострадавший нет. Кроме того, обстрел не нанес ущерба стране.

Ранее на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Их было слышно в городе Беэр-Шева.