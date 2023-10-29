Армия Израиля сообщила об обстреле со стороны Сирии

Израильские военные зафиксировали обстрел территории страны из Сирии и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии в сторону израильской территории", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что израильские военные ведут ответный огонь.
В армии отметили, что все снаряды упали в незаселенной местности. Их точное число не указывается.
"Военнослужащие Армии обороны Израиля ведут ответный огонь в направлении источников запусков", - добавили в пресс-службе.