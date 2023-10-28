ООН: Газа превратилась в ад на земле

В Газе отключили связь, сотрудники ООН не могут связаться с пострадавшими и друг другом. Идут сплошные бомбардировки. В городе с населением в 600 тысяч и других населенных пунктах настал настоящий ад на земле. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини.

Он отметил, что со вчерашней ночи в секторе Газа было отключено большинство каналов связи. Через спутниковый телефон Лаццарини удалось связаться лишь с несколькими коллегами, находящимися на базе БАПОР в Рафахе, Однако контакты с подавляющим большинством команды в секторе Газа утеряны.

«Это заставляет меня очень беспокоиться за коллег и их семьи. Я постоянно надеюсь, что этот ад на земле скоро закончится, и что вы и ваши семьи будете в безопасности», – заявил Лаццарини.

По его словам, он надеется на лучшее, но не может не думать о том, что «мы уже потеряли 53 коллег», а многие сотрудники лишились родных и близких.

Лаццаррини добавил, что отключение связи в Газе — это еще одна попытка помешать оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению. Но решимость БАПОР «остается непоколебимой», и она продолжит выполнять свой гуманитарный долг. Её сотрудники стали «лицом человечества в одно из самых мрачных времен его существования».

Сегодня ночью Израиль начал наземную операцию в Газе, появились первые видео с места боестолкновений.