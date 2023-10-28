Пентагон опроверг участие американских солдат в операции в Газе

Американские силы не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС официальный представитель американского оборонного ведомства.

Он прокомментировал публикацию иранского агентства Tasnim, в которой говорится, что "около 5 000 американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе в пятницу ночью".