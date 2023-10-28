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Пентагон заявил, что силы США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе

Американские силы не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС официальный представитель американского оборонного ведомства.

Пентагон опроверг участие американских солдат в операции в Газе
© РИА Новости

Он прокомментировал публикацию иранского агентства Tasnim, в которой говорится, что "около 5 000 американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе в пятницу ночью".

"Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе", - подчеркнул представитель Пентагона.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 27 октября заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.