Армия Израиля призвала жителей Газы к срочной эвакуации

"Внимание, жители Газы, слушайте внимательно. Это срочная военная рекомендация от Армии обороны Израиля. Для вашей непосредственной безопасности мы призываем всех жителей северной части Газы и города Газа временно переместиться на юг", - заявил он, подчеркнув, что "это временная мера". "Вернуться в северную часть Газы можно будет, как только завершатся интенсивные боевые действия", - указал Хагари.