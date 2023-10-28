Словакия потребовала от США пересмотра военного сотрудничества

Братислава хочет более выгодных для себя условий и настаивает на пересмотре оборонного договора с США, заключенного в 2022 году. Об этом вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил американскому послу, сообщает ТАСС.

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Калиняк рассказал, что на встрече с послом США словацкая сторона заявила, что ценит хорошие отношения с Западом. Однако после избрания премьером Роберта Фицо прежнего раболепия не будет. Диалог и сотрудничество теперь должны быть «только взаимовыгодными».

По словам Калиняка, американскому послу объяснили позицию новых властей Словакии. Она состоит в защите исключительно словацких интересов. Братислава не будет больше отправлять Киеву оружие и боеприпасы. Кроме того, соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США придется пересмотреть.

В старом оборонном соглашении Словакии и США прописано право американцев пользоваться словацкими аэродромами. За это Вашингтон обещал потратить 100 млн долларов на модернизацию словацкой обороны.