Западные союзники вынуждают Украину наращивать собственное военное производство на фоне острой нехватки людских ресурсов, пишет Al Mayadeen.

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В публикации говорится, что сделать это чрезвычайно сложно из-за трех десятилетий деиндустриализации и политики жесткой экономии, которая была навязана Международным валютным фондом и другими финансовыми институтами.

Журналисты отмечают, что эскалация на Ближнем Востоке вынуждает украинские власти опасаться снижения поддержки со стороны союзников. Украинские аналитики отмечают, что любое переключение внимания Запада на другие события опасно для президента Владимира Зеленского.

Также авторы отметили, что Киев испытывает нехватку квалифицированных рабочих и инженеров из-за проводимой в стране мобилизации.