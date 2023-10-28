В Израиле сообщили, что выявили пуски ракет и снарядов с территории Ливана

«После первоначального сообщения о сиренах, которые прозвучали на севере Израиля, было выявлено несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов с Ливана в сторону Израиля, в том числе посты ЦАХАЛ вдоль границы. Пуски производились по открытой местности», — утверждается в публикации.