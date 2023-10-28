Посол рассказал, в какой стадии находятся переговоры Израиля и ХАМАС

Израильская сторона не проводила никаких переговоров с палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, заявил ТАСС посол России в Израиле Александр Бен Цви. По его словам, новости в СМИ о диалоге между сторонами являются только односторонними заявлениями группировки.

Не было никаких переговоров. Эти переговоры — это заявления в СМИ в духе «давайте, если вы прекратите то, мы сделаем это». Переговоры не ведутся между Израилем и ХАМАС. Это только односторонние заявления ХАМАС и все, — сказал посол.

Он добавил, что при этом Израиль делает все возможное для освобождения людей. Однако пока неизвестно, в каком положении и где именно находятся заложники, резюмировал Бен Цви.