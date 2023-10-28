Сводка Минобороны 28 октября: главное

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 28 октября — в материале «Рамблера».

Купянское и Краснолиманское направление

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На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили три атаки ВСУ возле сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Ликвидировано более 50 украинских солдат, уничтожены три пикапа.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки штурмовых групп Киева близ поселков Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

Также разбиты части 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянского лесничества. Враг потерял 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

Донецкое и Южнодонецкое направление

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили три атаки противника, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка.

Всего противник потерял здесь до 160 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Поражены установка HIMARS и гаубица М119.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла огневое поражение силам Киева в районах Водяного и Старомайорского Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, уничтожены три автомобиля.

Запорожское и Херсонское направление

На Запорожском направлении отражено четыре атаки в районе Работино. Нанесено огневое поражение противнику в районе Вербового.

ВСУ потеряли до 80-ти военнослужащих, танк «Leopard», четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М119.

На Херсонском направлении ликвидированы 110 боевиков, уничтожены четыре украинских автомобиля, а также гаубицы «Гиацинт» и «МСТА-Б».

Воздушные удары в 117 районах

Авиация, БПЛА, ракетные войска Вооруженных Сил РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки сбиты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Перехвачены 4 оперативно-тактические ракеты «ATACMS», 2 управляемые авиационные бомбы «JDAM», 3 противорадиолокационные ракеты HARM и 8 реактивных снарядов HIMARS.

Кроме того, уничтожены 36 украинских дронов в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР.

Итоги с начала СВО