Сводка Минобороны 28 октября: главное
Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 28 октября — в материале «Рамблера».
Купянское и Краснолиманское направление
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили три атаки ВСУ возле сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). Ликвидировано более 50 украинских солдат, уничтожены три пикапа.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки штурмовых групп Киева близ поселков Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).
Также разбиты части 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянского лесничества. Враг потерял 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.
Донецкое и Южнодонецкое направление
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили три атаки противника, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка.
Всего противник потерял здесь до 160 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Поражены установка HIMARS и гаубица М119.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла огневое поражение силам Киева в районах Водяного и Старомайорского Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, уничтожены три автомобиля.
Запорожское и Херсонское направление
На Запорожском направлении отражено четыре атаки в районе Работино. Нанесено огневое поражение противнику в районе Вербового.
ВСУ потеряли до 80-ти военнослужащих, танк «Leopard», четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М119.
На Херсонском направлении ликвидированы 110 боевиков, уничтожены четыре украинских автомобиля, а также гаубицы «Гиацинт» и «МСТА-Б».
Воздушные удары в 117 районах
Авиация, БПЛА, ракетные войска Вооруженных Сил РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.
На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки сбиты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.
Перехвачены 4 оперативно-тактические ракеты «ATACMS», 2 управляемые авиационные бомбы «JDAM», 3 противорадиолокационные ракеты HARM и 8 реактивных снарядов HIMARS.
Кроме того, уничтожены 36 украинских дронов в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР.
Итоги с начала СВО
С начала специальной военной операции в общей сложности уничтожено: 517 самолетов, 253 вертолета, 8348 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 12980 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин РСЗО, 6897 артиллерийских орудий и минометов, а также 14720 единиц специальной военной автомобильной техники.