СМИ: в операции ЦАХАЛ в Газе участвовали 5 тыс. военных США

Армия обороны Израиля в пятницу вечером провела наземную операцию в секторе Газа. В ней, кроме солдат ЦАХАЛ, участвовали 5 тыс. американских военнослужащих, пишет Tasnim со ссылкой на источник.

Израильская армия предприняла попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию, пояснил автор статьи.

Источник отметил, что в боевых действиях на территории анклава принимали участие мощные союзные силы - несколько крупных подразделений ЦАХАЛ и порядка 5 тыс. солдат США.

Ранее агентство сообщало, что американские генералы практически взяли на себя командование израильской армией на фоне тяжелого поражения ЦАХАЛ в первые дни конфликта.