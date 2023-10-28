В Израиле заявили о задержании 700 сторонников ХАМАС
Армия Израиля заявила, что задержала более 700 активистов движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Такие цифры привела пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.
В заявлении ЦАХАЛ говорится, что с начала военных действий более 1 020 палестинцев были задержаны на Западном берегу. Это произошло во время специальных силовых рейдов.
Утверждается, что «более 700» пленных являются сторонниками» палестинского движения ХАМАС.
Ранее сообщалось, что МИД Россия передал ХАМАС список из 8 человек с двойным гражданством.
Рамблер: главные новости