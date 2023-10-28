В Израиле заявили о задержании 700 сторонников ХАМАС

Армия Израиля заявила, что задержала более 700 активистов движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Такие цифры привела пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что с начала военных действий более 1 020 палестинцев были задержаны на Западном берегу. Это произошло во время специальных силовых рейдов.