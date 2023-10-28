В городе Ашкелон на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля и в прилегающих к сектору Газа районах. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В другом заявлении ЦАХАЛ указано, что после первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов с территории Ливана в сторону Израиля. Уточняется, что целью ударов в том числе являются посты израильской армии, расположенные вдоль границы. "Запуски пришлись на открытую местность. Танки и артиллерия ЦАХАЛа отвечают огнем по месту начала пусков и наносят удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане", - сообщили в ЦАХАЛ. До этого боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.