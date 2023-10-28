Ночной обстрел со стороны армии Израиля привел к многочисленным жертвам в Газе

По его информации, утром жители сектора Газа собрались в больнице в Дейр-эль-Балахе, чтобы оплакать близких, погибших в ночь интенсивных израильских обстрелов. Телеканал сообщает о множестве тел, в том числе детей, лежащих во дворе больницы. CNN со ссылкой на доктора больницы утверждает, что конкретно в это учреждение за ночь поступили тела 22 погибших, а также сотни раненых. Врач подчеркнул, что связь между больницами в секторе Газа прервалась.