Расчету миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» удалось уничтожить колонну автомобилей украинских военнослужащих в зоне боевых действий под Соледаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира минометного взвода с позывным «Струна».

«Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели», — пояснил участник спецоперации с позывным «Струна».

Как поясняется, расчет миномета «Василек» продолжает работать на этом участке каждый день в дневное и ночное время.

При этом работа орудия корректируется при помощи беспилотников.

«Василек» используется для поражения живой силы ВСУ, пехоты и легкой техники.