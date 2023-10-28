Российские военные уничтожили украинские позиции в районе Спорного

Российские военные уничтожили украинские позиции и попали на видео. Запись появилась в распоряжении Минобороны России в субботу, 28 октября.

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На кадрах представлены фрагменты со съемки беспилотника. Российские военные целятся и бьют по позициям противника, находящимся в поле и среди деревьев. После ударов, уничтоживших позиции ВСУ, видно, как вверх поднимается дым и начинается возгорание.

Утверждается, что запись сделана в районе Спорного.