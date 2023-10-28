Авианосец «Эйзенхауер» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower вошла в Средиземное море. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов FleetMon .

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Ударная группа была направлена в Восточное Средиземноморье по личному распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина.

В нее входят входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, ракетные эсминцы USS Gravely и USS Mason, а также 3-е авианосное авиационное крыло с девятью авиационными эскадрильями.

Кроме того, в Средиземноморье уже находятся авианосец USS Gerald R. Ford, ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt.

США также направили в макрорегион экспедиционный корпус морской пехоты, зарекомендовавший себя в предшествующих конфликтах, большое количество медиков и инструкторов, операторов комплексов ПВО и ПРО.