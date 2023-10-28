"Вечером силы ЦАХАЛа вошли в северную часть территории сектора Газа и расширили наземную деятельность. В этой деятельности участвовали пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем. О потерях сообщений нет", - сказал он.