ХАМАС: попытка израильской наземной операции провалилась
Наземное наступление израильской армии (ЦАХАЛ) провалилось, она понесла большие потери. Об этом утверждает руководство палестинского движения ХАМАС.
«Провал наземной атаки, начатой оккупацией Газы, распространился по трем направлениям, и в рядах противника были большие потери в солдатах и технике», — заявила ХАМАС.
Сообщение группировки опубликовано в telegram-канале.
Ранее стало известно, что Израиль расширил проведение наземных операций в секторе Газа. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что увеличены темпы атак, а ВВС атакуют подземные цели и объекты ХАМАС.