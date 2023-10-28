Украинский самолет Су-25 сбит в Херсонской области

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: самолет Су-25 с экипажем, живая сила противника в районе острова Алешкинский, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Тягинка, живая сила противника в районе малого ж/д моста, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Львово", - сказал он.