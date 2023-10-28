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Названа причина «расширения» действий ЦАХАЛ в секторе Газа

Вероятной причиной возобновления ударов Армии Израиля по сектору Газа и решения о «расширении» действий наземных сил страны мог послужить провал переговоров по освобождению заложников, считают два высокопоставленных чиновника. Об этом сообщило издание Axios.

Названа причина «расширения» действий ЦАХАЛ в секторе Газа
© Газета.Ru

По словам собеседников СМИ, решение возобновить наземные операции в Газе принималось израильским военным кабинетом в четверг, 26 октября.

Предварительно, поводом для более решительных действий со стороны ЦАХАЛ стали неудачные переговоры по заложникам, попавшим к ХАМАС.

Согласно сведениям израильских властей, боевики после атаки 7 октября держит в заложниках свыше 220 человек.

Про связь переговоров о заложниках с вероятностью прекращения огня неоднократно информировали другие источники.

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В будущем переговоры об освобождении заложников с представителями палестинского исламистского движения ХАМАС продолжатся.

В Армии обороны Израиля подтверждали, что израильские военные с высокой интенсивностью наносят удары по целям в секторе Газа.

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