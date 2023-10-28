В Польше пожаловались на российское оружие, уничтожающее их САУ

Большое количество польских гаубиц Krab на Украине ликвидированы российскими барражирующими боеприпасами «Ланцет», поэтому Вооруженным силам Украины приходится переделывать артиллерийские установки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Interia.

«Барражирующий российский боеприпас "Ланцет" доставляет Krab большие проблемы. Большинство подразделений было уничтожено такими дронами», — говорится в статье.

Как подчеркивает Interia, польские самоходные артиллерийские установки, переданные в помощь Киеву, оснащены стандартной броней, которую российские беспилотные летательные аппараты без труда пробивают. Поэтому войска Украины устанавливают маленькие сетки, которые дают экипажу некоторое время для эвакуации. Но даже такой способ защиты менее эффективен, если у противника при себе «Ланцет-3».

«Кошмаром станет "Ланцет-3", у которого боевая часть весит три килограмма. Ракета может развивать скорость до 110 километров в час», — предупреждает Interia.