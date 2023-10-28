Мобилизация: последние новости на сегодня 28 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 октября 2023, в материале «Рамблера».

Горемыкин вручил награды военнослужащим ЗВО в зоне спецоперации

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, награды получили танкисты, артиллеристы, разведчики и штурмовики, проявившие в ходе боев мужество, героизм и отвагу.

Власти города ЯНАО помогли участникам СВО оформить льготы

Военнослужащие из Губкинского (ЯНАО) благодаря оперативной и своевременной помощи властей города смогли получить удостоверения ветеранов боевых действий. Им на фронт доставили необходимые документы, позволив не потерять целый месяц выплат. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального отделения организации «Защитники Отечества».

«В Губкинском сразу пять участников СВО получили удостоверения ветерана боевых действий. Только вчера [26 октября] документы пришли в военкомат города Тарко-Сале, а сегодня [27 октября], благодаря помощи администрации города, удостоверения доставлены в Губкинский», — говорится в сообщении.

Терский район передал помощь военнослужащим

Терский район отправил российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, новый груз гуманитарной помощи. Об этом пишет «Мурманский вестник».

Как говорится в сообщении, в партии помощи были продукты питания, медикаменты, гигиенические средства, нательное белье, необходимое оборудование, зимние спальные мешки, блиндажные свечи, резиновые сапоги и многое другое.