Спецоперация на Украине 28 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 октября 2023 года.

Постпредство РФ заявило о наличии у России средств для защиты от дальнобойного оружия

У России есть все необходимые средства, чтобы защитить занятую на Украине территорию от дальнобойного оружия, переданного Киеву США. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Он считает, сам факт передачи такого оружия лишний раз доказывает, что Вашингтон и его союзники будут до конца поддерживать Киев в желании воевать «до последнего украинца».

ВКС России и средства ПВО за месяц уничтожили 31 украинский самолет

За минувший месяц российские истребители и системы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский военный самолет и 3 вертолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство уточнило, что российской стороне удалось ликвидировать 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8.

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, применив 60 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).