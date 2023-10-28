СМИ: При обстреле жилого дома в Газе погибли более 100 человек

Свыше 100 человек погибли в результате обстрела войсками Израиля многоэтажного жилого дома на западе города Газа. Об этом пишет Tasnim. ЧП произошло в районе Шати.

В результате авианалета в лагере беженцев Эш-Шати на побережье погибли 16 человек, пострадали 60. При этом агентство WAFA заявило, что после ночного авиаудара ВВС Израиля по населенным пунктам в анклаве погибли более 100 палестинцев.