Израиль пригрозил ХАМАС «гневом этой ночью»
Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что этой ночью ХАМАС почувствует на себе гнев Израиля.
«Мы идем за вами, мы найдем вас и уничтожим как цель. ХАМАС почувствует наш гнев этой ночью», - сказал он в интервью MSNBC и добавил, что израильская армия действует без поддержки союзников.
Между тем, Израиль полностью обрубил связь в секторе Газа. В Сеть поступают сообщения о многочисленных боестолкновениях, в ХАМАС сообщают, что идут жестокие бои, но армия Израиля ничего не добилась.
Ранее «СП» писала о том, что израильские военные пытаются подавить волнения арабских жителей на Западном берегу реки Иордан.