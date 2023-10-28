Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем армейской авиации

Он напомнил, что именно 28 октября в 1948 году, то есть 75 лет назад, была сформирована первая авиационная эскадрилья, в которую входили вертолеты. Шойгу подчеркнул, что за время существования подразделения армейской авиации не только выполнили ряд специальных задач в региональных конфликтах и локальных войнах, но и сыграли важную роль в миротворческих миссиях, включая ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.