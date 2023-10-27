ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

ХАМАС заинтересовано в установлении режима прекращения огня. Как заявил один из лидеров палестинского движения Али Баракех в интервью Financial Times, бойцы движения освободят 100 иностранных заложников, которые удерживаются в секторе Газа, в обмен на пятидневное прекращение огня.

При этом Баракех заявил, что захваченных в плен израильских военнослужащих освобождать не будет и оставит их для проведения обменов пленными. Условие касается только гражданских лиц.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в комментарии ливанскому телеканалу Al-Manar заявил, что удерживаемые в секторе Газа пленные израильтяне подлежат обмену на палестинских заключенных, а иностранные заложники являются гостями.