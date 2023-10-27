США не справляются с поставками оружия на фоне двух конфликтов

Военно-промышленный комплекс США может не справиться с поставками военной помощи сразу двум странам — Украине и Израилю. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на издание Hill.

Источник сообщает, что резкая эскалация ситуации на Ближнем востоке заставила Белый дом отправить Израилю десятки тысяч снарядов, которые изначально были предназначены для Украины. Как считает издание, дальнейшие поставки военной помощи Израилю также могут частично включать в себя оружие и оборудование, которое изначально было запланировано для Киева.

Помимо этого собеседник издания заявил, что у США сейчас нет запасов вооружения, а также производственного ресурса для поддержки сразу двух стран.