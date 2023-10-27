Telegraph: Израиль надеется использовать для разрушения туннелей ХАМАС "губку-бомбу"
Израильские войска могут вывести из строя туннели ХАМАС и заманить их боевиков в ловушку под землей, используя инновационные "губчатые бомбы".
По данным Telegraph, бомбы имеют металлическую перегородку, разделяющую две летучие жидкости, которые немедленно реагируют при соприкосновении.
Это химическое соединение, основанное на жидкой эмульсии, можно сбросить в туннель, а затем оно быстро расширяется и затвердевает, что потенциально может заманить нападающих в ловушку в переулках или обеспечить безопасные маршруты для израильских коммандос при поиске заложников. Сообщается, что военнослужащие использовали портативные устройства в "мини-Газе" израильских военных - макете городского лабиринта, где они, как ожидается, вскоре будут сражаться, построенном в Учебном центре городских боевых действий в пустыне Негев. Сообщается, что этот материал настолько опасен, что израильские солдаты на время ослепли в ходе тренировок.
Американские войска использовали оружие, стреляющее сверхлипкой пеной, в качестве несмертельного способа вывести из строя участников беспорядков во время их дислокации в Сомали в середине 1990-х годов, хотя, как сообщается, результаты были неоднозначными. Однако любое оружие, каким бы экспериментальным оно ни было, может иметь решающее значение, если Израиль действительно намерен войти в туннели.
Оценка, что они простираются на сотни километров, широко принята аналитиками по безопасности, хотя длина блокированной прибрежной полосы составляет всего 40 километров. Недавно освобожденный израильский заложник, 85-летний Йохевед Лифшиц, сказал, что "это было похоже на паутину, много-много туннелей", добавив: "Мы прошли километры под землей".