Израиль надеется использовать для разрушения туннелей ХАМАС "губку-бомбу"

Израильские войска могут вывести из строя туннели ХАМАС и заманить их боевиков в ловушку под землей, используя инновационные "губчатые бомбы".

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По данным Telegraph, бомбы имеют металлическую перегородку, разделяющую две летучие жидкости, которые немедленно реагируют при соприкосновении.

Это химическое соединение, основанное на жидкой эмульсии, можно сбросить в туннель, а затем оно быстро расширяется и затвердевает, что потенциально может заманить нападающих в ловушку в переулках или обеспечить безопасные маршруты для израильских коммандос при поиске заложников. Сообщается, что военнослужащие использовали портативные устройства в "мини-Газе" израильских военных - макете городского лабиринта, где они, как ожидается, вскоре будут сражаться, построенном в Учебном центре городских боевых действий в пустыне Негев. Сообщается, что этот материал настолько опасен, что израильские солдаты на время ослепли в ходе тренировок.

Американские войска использовали оружие, стреляющее сверхлипкой пеной, в качестве несмертельного способа вывести из строя участников беспорядков во время их дислокации в Сомали в середине 1990-х годов, хотя, как сообщается, результаты были неоднозначными. Однако любое оружие, каким бы экспериментальным оно ни было, может иметь решающее значение, если Израиль действительно намерен войти в туннели.