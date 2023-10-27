Названа причина расширения наземных операций Израилем

Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль решил расширить наземные операции в секторе Газа после провала переговоров об освобождении заложников.

Как заявили два неназванных израильских чиновника, военный кабинет Израиля принял такое решение вечером 26 октября по местному времени.

Ранее Sky News Arabia сообщил, что израильские танки движутся вдоль границы с сектором Газа.

До этого движение ХАМАС заявило, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.