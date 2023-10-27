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Axios: Израиль решил расширить наземные операции после провала переговоров

Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль решил расширить наземные операции в секторе Газа после провала переговоров об освобождении заложников.

Названа причина расширения наземных операций Израилем
© globallookpress.com

Как заявили два неназванных израильских чиновника, военный кабинет Израиля принял такое решение вечером 26 октября по местному времени.

Ранее Sky News Arabia сообщил, что израильские танки движутся вдоль границы с сектором Газа.

США призвали Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа

До этого движение ХАМАС заявило, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.